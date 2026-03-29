Американский университет Бейрута перевел занятия в онлайн из-за угроз со стороны Ирана

Американский университет Бейрута объявил 29 марта, что на два дня переводит обучение в дистанционный формат в связи с угрозами Корпуса стражей исламской революции атаковать американские вузы в регионе.

"В настоящее время не было прямых угроз в адрес нашего университета, его кампусов или медицинских центров. В то же время, из соображений предосторожности, в понедельник и вторник мы полностью переходим на онлайн-обучение. Исключение составят сотрудники, присутствие которых в университете необходимо", – говорится в заявлении президента университета Фадло Хури.

Ранее в воскресенье КСИР опубликовал предупреждение о готовящихся ударах по американским вузам на Ближнем Востоке, заявив, что это является ответом на действия США и Израиля, в результате атак которых были разрушены два иранских университета.