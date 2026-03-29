В Иране начат набор добровольцев "Джанфада" для отражения американского вторжения

На фоне сообщений о наращивании военного присутствия США на Ближнем Востоке иранские власти запустили кампанию по набору добровольцев для отражения возможного американского вторжения. Кампания получила название "Джанфада" ("Жертвование жизнью").

Власти начали массовую рассылку SMS-сообщений с призывом "быть готовыми к защите страны от американо-сионистского врага". Об этом пишет Wall Street Journal.

Одновременно с этим жители Исфахана сообщают о резком усилении мер безопасности: в этом городе и прилегающих районах замечены военные в балаклавах, разворачиваются контрольно-пропускные пункты.