В Тегеране и провинции Эльбурс отключилось электричество после ударов по энергообъектам
время публикации: 29 марта 2026 г., 21:26 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 21:30
Министерство энергетики Ирана сообщило о прекращении подачи электричества в части Тегерана, провинции Тегеран и провинции Эльбурс в результате ударов по объектам электроэнергетической инфраструктуры.
В телеграм-канале агентства Tasnim говорится, что в ведомстве подтвердили, что специалисты приступили к устранению последствий, и пообещали сообщить подробности по мере поступления информации.
