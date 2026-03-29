В Тегеране и провинции Эльбурс отключилось электричество после ударов по энергообъектам

Министерство энергетики Ирана сообщило о прекращении подачи электричества в части Тегерана, провинции Тегеран и провинции Эльбурс в результате ударов по объектам электроэнергетической инфраструктуры.

В телеграм-канале агентства Tasnim говорится, что в ведомстве подтвердили, что специалисты приступили к устранению последствий, и пообещали сообщить подробности по мере поступления информации.