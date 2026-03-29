Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Иорданию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в воскресенье, 29 марта, в Иорданию. Визит стал частью турне по региону, цель которого – укрепление оборонных связей со странами Ближнего Востока на фоне войны с Ираном.

"Сегодня в Иордании. Безопасность – главный приоритет, и важно, чтобы все партнеры прилагали необходимые усилия. Украина делает свое", – написал Зеленский в соцсети X.

До Иордании Зеленский посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, с которыми подписал десятилетние соглашения об оборонном сотрудничестве. По информации издания Reuters

Al-Monitor, Украина направила в регион более 200 специалистов по дронам.