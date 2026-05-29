Иранские СМИ: в районе Бушера "сбит" американский летательный аппарат. Армия США опровергает

Иранское агентство Nour News, связанное с "Корпусом стражей исламской революции", сообщило о взрыве в провинции Бушер, который, "по всей видимости, был вызван столкновением систем ПВО с враждебным летательным аппаратом".

Позже государственное телевидение Ирана заявило, что система противовоздушной обороны "сбила" американский летательный аппарат в районе Бушера на юге страны.

Армия США опровергла сообщения иранских СМИ. "Ни один американский летательный аппарат не был сбит Ираном. Эти утверждения ложны", – заявили в американской армии.