Проиранское агентство сообщило об обстреле американских кораблей из района Бушера
время публикации: 28 мая 2026 г., 23:12 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 23:19
Проиранский Телеграм-канал Sabereen News сообщил о взрывах в нескольких провинциях на юге Ирана. Причина взрывов неизвестна.
Кроме того, агентство утверждает, что из района Бушера были запущены ракеты по американским кораблям, "вошедшим в Ормузский пролив в нарушение иранских правил".
Нет подтверждения этой информации в независимых источниках.
