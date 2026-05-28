Проиранское агентство сообщило об обстреле американских кораблей из района Бушера

Проиранский Телеграм-канал Sabereen News сообщил о взрывах в нескольких провинциях на юге Ирана. Причина взрывов неизвестна.

Кроме того, агентство утверждает, что из района Бушера были запущены ракеты по американским кораблям, "вошедшим в Ормузский пролив в нарушение иранских правил".

Нет подтверждения этой информации в независимых источниках.