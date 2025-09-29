x
29 сентября 2025
|
последняя новость: 21:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2025
|
29 сентября 2025
|
последняя новость: 21:32
29 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Грузовое судно Minervagracht получило повреждения в результате атаки хуситов

Йемен
Хуситы
время публикации: 29 сентября 2025 г., 20:57 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 20:57
Грузовое судно Minervagracht получило повреждения в результате атаки хуситов
Indian Navy via AP

Грузовое судно Minervagracht, шедшее под флагом Нидерландов, получило значительные повреждения в результате атаки хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора судна компанию Spliethoff.

После взрыва на судне Minervagracht произошел пожар. В результате атаки пострадали двое членов экипажа.

По информации Reuters, с помощью вертолета производится эвакуация 19 членов экипажа с борта поврежденного судна.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Аденском заливе, недалеко от побережья Йемена Экипаж судна, находившегося примерно в 128 морских милях к юго-востоку от Адена, сообщил, что рядом с судном был "всплеск" и был слышен взрыв.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2025

UKMTO сообщило об очередном инциденте недалеко от побережья Йемена