Грузовое судно Minervagracht получило повреждения в результате атаки хуситов

Грузовое судно Minervagracht, шедшее под флагом Нидерландов, получило значительные повреждения в результате атаки хуситов в Аденском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора судна компанию Spliethoff.

После взрыва на судне Minervagracht произошел пожар. В результате атаки пострадали двое членов экипажа.

По информации Reuters, с помощью вертолета производится эвакуация 19 членов экипажа с борта поврежденного судна.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Аденском заливе, недалеко от побережья Йемена Экипаж судна, находившегося примерно в 128 морских милях к юго-востоку от Адена, сообщил, что рядом с судном был "всплеск" и был слышен взрыв.