Бывший саудовский посол в США: "Израиль – государство-пария, нужно ограничить его свободу действий"

Бывший посол Саудовской Аравии в США принц Турки аль-Файсал, выступая на дипломатическом форуме в Эр-Рияде, заявил, что безопасность стран Залива находится под угрозой из-за действий Израиля, который он назвал "государством-парией", презирающим международное право.

Как сообщает Arab News, он назвал вероломным и нарушающим суверенитет израильский удар по территории Катара, направленный против верхушки ХАМАСа, и призвал страны Залива пересмотреть свою концепцию безопасности.

По его словам, израильский удар ставит вопрос о том, можно ли полагаться на союзы, когда речь идет об израильской угрозе. "Нужно изменить нашу стратегическую политику, чтобы дать отпор этой грозе. Нельзя допустить, чтобы у Израиля была свобода действий", – сказал он.