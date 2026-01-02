На северо-востоке Испании создали "антисемитскую" карту

В Каталонии (северо-восток Испании) опубликована интерактивная карта, на которой отмечены предприятия и учреждения, принадлежащие евреям или имеющие связи с Израилем. Появление этого ресурса вызвало резкое осуждение со стороны еврейских общин и правозащитников, которые сравнивают подобные карты с практикой маркировки еврейской собственности в нацистской Германии, сообщает Enfoque judio.

Инициаторами создания карты стали группы, поддерживающими бойкот Израиля. На карте указаны адреса и названия "еврейских и израильских" магазинов, ресторанов и офисов в Барселоне и других городах региона. Создатели платформы заявляют, что их цель – способствовать экономическому давлению в связи с ситуацией в секторе Газы, однако критики видят в этом прямую угрозу безопасности местных жителей.

Еврейские организации Испании выразили глубокую обеспокоенность инцидентом, подчеркивая, что такие действия выходят за рамки политического протеста и переходят в плоскость антисемитизма. Они указывают на то, что целью становятся не только израильские компании, но и местные предприятия только на основании этнического или религиозного происхождения их владельцев.

Ситуация в Каталонии привлекла внимание международных правозащитных групп, которые призывают власти принять меры. Активисты требуют заблокировать ресурс, утверждая, что он разжигает ненависть и дискриминацию, создавая атмосферу страха для еврейской общины региона.

На данный момент власти изучают законность существования подобной карты. Юристы отмечают, что использование персональных и деловых данных для организации травли может нарушать законы о защите информации и разжигании вражды, в то время как еврейская община призывает к немедленным действиям, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.