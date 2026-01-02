Житель Северной Каролины планировал теракт с использованием ножей и молотков

Министерство юстиции США сообщило, что подозреваемым в планировании теракта в Северной Каролине в канун Нового года является 18-летний Кристиан Стердивант, житель Минт-Хилл.

Согласно сообщению, он планировал нападение с использованием ножей и молотков. "Он присягнул на верность"Исламскому государству" и планировал нападение на супермаркет и ресторан быстрого питания в своем родном городе. Подозреваемый готовился к джихаду и убийству ни в чём не повинных людей", – говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного ФБР в его доме, был изъят рукописный документ, содержащий план нападения: нанести ножевые ранения примерно 20 жертвам, а затем атаковать полицейских, которые прибудут на место происшествия.