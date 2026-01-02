x
02 января 2026
|
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2026
|
02 января 2026
|
последняя новость: 20:56
02 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Расследование в Швейцарии: причиной пожара в Кран-Монтане стали бенгальские огни

Швейцария
время публикации: 02 января 2026 г., 20:00 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 20:21
Расследование в Швейцарии: причиной пожара в Кран-Монтане стали бенгальские огни
AP Photo/Maxim Shmakov

Власти Швейцарии сообщили, что данные расследования указывают на то, что причиной пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане бенгальские огни, закреплённые на бутылках шампанского. По оценкам экспертов, бенгальские огни находились слишком близко к потолку, покрытому акустической пеной (звукопоглощающим материалом с открытыми ячейками).

Швейцарский прокурор заявила на пресс-конференции: "В ходе дальнейшего расследования мы выясним, следует ли привлекать кого-либо к ответственности за халатность. Сейчас приоритетом является опознание жертв".

Известно о примерно 40 погибших и 115 пострадавших. Среди них есть граждане Швейцарии, Франции, Италии.

Сообщалось о пропавших без вести трех евреях. В зону происшествия направлены добровольцы организации ЗАКА, занимающейся поиском и сбором тел жертв терактов и катастроф.

По сообщениям швейцарских и французских СМИ, идентификация жертв только началась; тела сильно обгорели, поэтому установление личностей и уведомление семей может занять несколько дней.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 января 2026

Среди пропавших без вести на горном курорте в Швейцарии – гражданка Израиля