Иран объявил о казни еще одного "агента Мосада"
время публикации: 29 сентября 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 08:04
Власти Ирана объявили о казни очередного "израильского шпиона". Названо имя казненного: Бахман Чуби-асл. О приведении в исполнение смертного приговора сообщило издание "Мизан" судебной системы Исламской республики Иран.
Судя по сообщениям иранских СМИ, Чуби-асл был обвинен в контактах с израильской разведкой "Мосад" и передаче сведений о "чувствительных телекоммуникационных проектах", а также о путях импорта электроники в Иран.
Официально обвинительное заключение в отношении этого человека не публиковалось.
