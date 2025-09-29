x
29 сентября 2025
Ближний Восток

Иран объявил о казни еще одного "агента Мосада"

Иран
Война с Ираном
"Мосад"
время публикации: 29 сентября 2025 г., 07:58 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 08:04
Иран объявил о казни еще одного "агента Мосада"
Фото: Pretzelpaws at English Wikipedia

Власти Ирана объявили о казни очередного "израильского шпиона". Названо имя казненного: Бахман Чуби-асл. О приведении в исполнение смертного приговора сообщило издание "Мизан" судебной системы Исламской республики Иран.

Судя по сообщениям иранских СМИ, Чуби-асл был обвинен в контактах с израильской разведкой "Мосад" и передаче сведений о "чувствительных телекоммуникационных проектах", а также о путях импорта электроники в Иран.

Официально обвинительное заключение в отношении этого человека не публиковалось.

