Умер легендарный фотограф Валерий Плотников

В Санкт-Петербурге 2 января умер фотограф Валерий Плотников – один из крупнейших мастеров портретной фотографии. Ему было 82 года.

Плотников родился в Барнауле, работал в Петербурге. После окончания ВГИКа занимался профессиональной фотографией, специализируясь на портретной съемке.

Среди его основных работ – серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и многих других.