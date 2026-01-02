x
02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
последняя новость: 19:31
02 января 2026
Культура

Умер легендарный фотограф Валерий Плотников

время публикации: 02 января 2026 г., 18:16
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Санкт-Петербурге 2 января умер фотограф Валерий Плотников – один из крупнейших мастеров портретной фотографии. Ему было 82 года.

Плотников родился в Барнауле, работал в Петербурге. После окончания ВГИКа занимался профессиональной фотографией, специализируясь на портретной съемке.

Среди его основных работ – серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик и Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и многих других.

