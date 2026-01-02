ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге сектора Газы боевика, пересекшего "желтую линию"

Военнослужащие из боевой группы 188-й бригады, действующие на юге сектора Газы, заметили террориста, который пересек "желтую линию" и приблизился к израильским войскам, что представляло непосредственную угрозу для израильтян.

Сразу после обнаружения нарушителей ВВС ЦАХАЛа по наводке наземных сил ликвидировали боевика, чтобы устранить угрозу.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.