02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
02 января 2026
Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге сектора Газы боевика, пересекшего "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 января 2026 г., 22:05 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 22:23
Ali Hassan/Flash90

Военнослужащие из боевой группы 188-й бригады, действующие на юге сектора Газы, заметили террориста, который пересек "желтую линию" и приблизился к израильским войскам, что представляло непосредственную угрозу для израильтян.

Сразу после обнаружения нарушителей ВВС ЦАХАЛа по наводке наземных сил ликвидировали боевика, чтобы устранить угрозу.

Израильские войска размещены в районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

Израиль
