"Хинд Раджаб" подал жалобу на бойца ЦАХАЛа, проживающего в Чехии
время публикации: 02 января 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 17:56
Пропалестинская организация "Фонд Хинд Раджаб", занимающаяся преследованием израильтян, якобы совершивших военные преступления, обратилась в прокуратуру Чехии с просьбой об уголовном преследовании военнослужащего ЦАХАЛ, проживающего в стране, за "серьезные нарушения международного права".
По данным организации, военнослужащий причастен, среди прочего, к "блокаде мирных жителей, пациентов и медицинского персонала, а также к жестокому обращению с палестинскими гражданскими лицами".
