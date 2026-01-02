x
02 января 2026
|
последняя новость: 17:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 января 2026
|
02 января 2026
|
последняя новость: 17:48
02 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"Хинд Раджаб" подал жалобу на бойца ЦАХАЛа, проживающего в Чехии

Антисемитизм
Чехия
время публикации: 02 января 2026 г., 17:48 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 17:56

Пропалестинская организация "Фонд Хинд Раджаб", занимающаяся преследованием израильтян, якобы совершивших военные преступления, обратилась в прокуратуру Чехии с просьбой об уголовном преследовании военнослужащего ЦАХАЛ, проживающего в стране, за "серьезные нарушения международного права".

По данным организации, военнослужащий причастен, среди прочего, к "блокаде мирных жителей, пациентов и медицинского персонала, а также к жестокому обращению с палестинскими гражданскими лицами".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 ноября 2025

"Фонд Хинд Раджаб" подал в прокуратуру Чехии жалобу на израильского рэпера Ноама Цуриэли
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 октября 2025

"Хинд Раджаб" подал жалобу на бойца ЦАХАЛа, гражданина Израиля и Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 сентября 2025

Фонд "Хинд Раджаб" просит об аресте израильтянина в Испании