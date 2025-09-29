x
29 сентября 2025
Ближний Восток

Хуситы заявили, что для удара по Израилю вновь использовали ракету с разделяющимися боеголовками

время публикации: 29 сентября 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 11:54
Хуситы заявили, что для удара по Израилю вновь использовали ракету с разделяющимися боеголовками
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об ударе по "оккупированному Яффо" в ночь на 29 сентября.

В заявлении говорится, что по цели была выпущена "гиперзвуковая ракета Фалястин-2" с разделяющимися боеголовками.

Кроме того, Сариа заявил об атаке еще двух израильских целей при помощи двух БПЛА. По его словам, операции прошли успешно.

Как сообщалось ранее, в 00:58-01:00 29 сентября в центре Израиля прозвучала тревога "Цева Адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена. Сирены были слышны от Модиина до Тель-Авива, от Реховота до Рамат а-Шарона, включая аэропорт "Бен-Гурион", а также в Иудее. вскоре ЦАХАЛ сообщил о перехвате одной ракеты, запущенной хуситами. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что уведомлений о пострадавших не поступало.

