Около Шфарама убит мужчина

Около Шфарама найден убитый мужчина примерно 30 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека, отметив, что на теле есть следы насилия.

Тело нашли на открытой местности.

Полиция проводит расследование.

Напомним, что утром 7 января в Шфараме в результате нападения с применением огнестрельного оружия были убиты трое мужчин: Камаль Худжират, 64 года, из Бир аль-Максура; Халид Гадир, 62 года, из Бир аль-Максура; Ясир Худжират, 53 года, из Шфарама. Все трое направлялись на работу на строительный объект, когда по ним открыли огонь.

Накануне ночью было совершено еще одно убийство в арабском секторе: в поселке Арара в Негеве был застрелен мужчина. По версии полиции, речь идет о нападении на почве кровной вражды и конфликта между семьями. Был убит 20-летний Махмуд Джаср Абу Арар, студент-медик, вернувшийся недавно из Грузии. Задержаны 10 подозреваемых.

С начала 2026 года в арабском секторе Израиля были убиты 12 человек.

В 2025 году в арабском секторе Израиля были убиты 252 человека – это рекордный показатель за все годы существования государства.