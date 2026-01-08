Турция предложила оказать Сирии помощь в борьбе с курдами

Министерство обороны Турции сообщило, что официальная Анкара пристально следит за столкновениями правительственных войск с курдами в Алеппо. При этом подчеркивается, что она не участвует в последних событиях.

"Безопасность Сирии – это наша безопасность. Мы поддерживаем Сирию в борьбе с террористическими группировками, угрожающими единству и территориальной целостности страны. Мы готовы оказать необходимую помощь, если Сирия этого потребует", – заявил пресс-секретарь министерства.

Турция считает "Сирийские демократические силы" – действующее в Сирии курдское ополчение – ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической группировкой не только Турцией, но и многими западными странами.

Напомним: в ходе вооруженных столкновений между правительственными войсками и "Сирийскими демократическими силами" на северо-западе Алеппо погибли по меньшей мере восемь человек, более 50 получили ранения. Стороны возлагают ответственность друг на друга.