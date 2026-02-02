В Золотом квартале Дубая появится первая в мире улица из золота

Ювелирный квартал Дубая готовится к масштабному обновлению: здесь появится первая в мире улица, выполненная из золота. Этот проект позиционируется как новая знаковая достопримечательность Золотого района и, по задумке создателей, станет точкой притяжения для туристов и гостей города. Концепцию обновленного квартала представил Дубайский медиа-офис. Пространство задумывается как специально созданная площадка, которая должна еще больше укрепить статус Дубая как одного из мировых центров торговли золотом и ювелирными изделиями.

Точные сроки открытия пока не объявлены. Известно, что новый рынок разместится в районе Дейра, рядом с историческим золотым базаром. Ожидается, что здесь смогут работать около 1000 продавцов золота и украшений, включая известные ювелирные бренды. Помимо розничной торговли, на территории организуют и оптовую зону для операций с драгоценными металлами. Общая площадь комплекса превысит 2220 м², что позволит ему стать крупнейшим рынком такого формата на Ближнем Востоке.

Как и другие знаменитые базары Дубая, специализирующиеся на антиквариате, ароматах и специях, золотой рынок привлекает множество туристов. Однако именно золото занимает особое место в экономике и культуре города, делая ОАЭ вторым по величине мировым центром торговли физическим золотом. По данным Дубайского медиа-офиса, экспорт золота в 2024-2025 годах достиг 53,41 млрд долларов США, при этом основными торговыми партнерами страны являются Индия, Гонконг, Великобритания, Швейцария и Турция.

Пресс-служба Дубая отмечает, что город привлекает невероятно разнообразную аудиторию – здесь сосредоточены одни из самых разносторонних покупателей, торговцев и потребителей в мире. Только в 2025 году золотой район посетили люди из более чем 147 стран, что подтверждает статус Дубая как поистине глобального центра торговли золотом и ювелирными изделиями.

Ахмед Аль-Хаджа, генеральный директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), подразделения Департамента экономики и туризма Дубая (DET), полностью поддерживает эту идею. "Золото является неотъемлемой частью культурного и делового наследия Дубая, олицетворяя наше прошлое, процветание и непрерывный предпринимательский дух", – отметил он. При этом он добавил: "Создавая это знаковое место, мы не только сохраняем традиции, но и адаптируем их к новой эпохе, где ключевую роль играют креативность и устойчивое развитие".

Эксперты называют концепцию Gold Street удачным маркетинговым шагом, который сформирует в общественном сознании уникальный символ, первый в мире, отражающий комплексное предложение Дубая как глобального центра торговли золотом, инвестиций и розничной коммерции. Этот проект одновременно станет притягательной туристической достопримечательностью и поддержит развитие туристического сектора. Подробности о реализации концепции будут раскрывать постепенно.