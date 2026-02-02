x
Умер отец Хасана Насраллы

время публикации: 02 февраля 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 09:09
AP Photo/Hadi Mizban

Иранское агентство Mehr со ссылкой на ливанские СМИ, сообщает о смерти Абд аль-Карима Насраллы, отца лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы, который был ликвидирован Израилем 27 сентября 2024 года.

Абд аль-Карим родился в деревне аль-Базурия в окрестностях Тира и работал зеленщиком. Позднее семья переехала в Бейрут. У него было девять детей. Будущий лидер террористов был девятым из них.

