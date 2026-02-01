Власти Ирана: установлены имена 2986 погибших в ходе "горьких событий"

Канцелярия президента Ирана Масуда Пезешкиана публикует список имен 2986 погибших в ходе январских беспорядков. В нем есть как манифестанты, так и сотрудники служб безопасности. Еще 131 человек остаются не идентифицированными.

"Все они – дети нашей родины, и каждый из них будет помянут. Президент считает себя защитником их прав", – отмечается в заявлении, декларирующем приверженность принципам прозрачности и ответственности. Подчеркивается, что данные проверены как судебно-медицинскими экспертами, так и органами регистрации граждан.

"В отличие от наших недругов и исторических врагов, мы не устраиваем торговли вокруг числа погибших, чтобы получить политические очки. С точки зрения правительства Исламской республики Иран, все жертвы этих горьких событий – не просто число. Каждый иранец для нас – воплощение самого Ирана", – добавляет канцелярия президента.

В заявлении повторяется предыдущая официальная оценка, согласно которой в общей сложности погибли 3117 человек. Иранская оппозиция заявляет, что жертвами жестокого подавления оппозиционных выступлений службами безопасности режима аятолл могли стать до 36500 человек.