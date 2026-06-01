Иран успокаивает "Хизбаллу" и угрожает северу Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в социальной сети X, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном должно распространяться на все фронты. "Это включает и Ливан", – почеркнул он.

"Любые нарушения прекращения огня на любом фронте будут считаться нарушением на всех фронтах. США и Израиль будут нести ответственность за любое несоблюдение перемирия", – написал иранский политик.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер встретился с представителем "Хизбаллы" в Тегеране Абдаллой Сафи ад-Дином. Он сообщил собеседнику, что любое соглашение о прекращении огня с участием Ирана будет распространяться на Ливан и региональных союзников Исламской республики.

Тем временем оперативное командование "Хатам аль-Анбия" предупредило жителей израильского севера, что в случае удара по Бейруту и его южным пригородам им следует эвакуироваться.

"Учитывая постоянные нарушения сионистским режимом перемирия, мы предупреждаем жителей севера и военные поселения на оккупированных территориях, что, если эта угроза будет реализована, им стоит покинуть район, если они хотят остаться целыми", – говорится в заявлении.