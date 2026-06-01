x
01 июня 2026
|
последняя новость: 22:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 22:38
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран успокаивает "Хизбаллу" и угрожает северу Израиля

Иран
Ливан
Хизбалла
Израиль
время публикации: 01 июня 2026 г., 21:51 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 21:56
Иран успокаивает "Хизбаллу" и угрожает северу Израиля
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил в социальной сети X, что соглашение о прекращении огня между США и Ираном должно распространяться на все фронты. "Это включает и Ливан", – почеркнул он.

"Любые нарушения прекращения огня на любом фронте будут считаться нарушением на всех фронтах. США и Израиль будут нести ответственность за любое несоблюдение перемирия", – написал иранский политик.

Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер встретился с представителем "Хизбаллы" в Тегеране Абдаллой Сафи ад-Дином. Он сообщил собеседнику, что любое соглашение о прекращении огня с участием Ирана будет распространяться на Ливан и региональных союзников Исламской республики.

Тем временем оперативное командование "Хатам аль-Анбия" предупредило жителей израильского севера, что в случае удара по Бейруту и его южным пригородам им следует эвакуироваться.

"Учитывая постоянные нарушения сионистским режимом перемирия, мы предупреждаем жителей севера и военные поселения на оккупированных территориях, что, если эта угроза будет реализована, им стоит покинуть район, если они хотят остаться целыми", – говорится в заявлении.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 июня 2026

Трамп заявил о прекращении огня в Ливане: "Израильская армия не войдет в Бейрут"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2026

Tasnim: Тегеран прекращает обмен посланиями с США из-за ударов по Ливану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2026

Пресс-секретарь МИД Ирана: Израиль – зависимый игрок, Ливан обсуждается не с ним, а с США