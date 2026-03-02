Дым над посольством США в Кувейте, сообщается о нескольких разбившихся американских самолетах

В Бахрейне и Кувейте звучат сирены из-за новых иранских воздушных атак. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о первом погибшем в результате ударов. Всего в арабских государствах Залива погибло по меньшей мере пять человек.

СМИ сообщают, что над посольством США в Кувейте поднимается столб дыма. Дипломатическая миссия призвала американских граждан воздержаться от посещения посольства, не выходить на улицы и найти укрытие как можно ниже и вдали от окон.

Согласно министерству обороны Кувейта, на территории эмирата потерпели крушение уже несколько американских военных самолетов. Все летчики уцелели. Подробности инцидентов не приводятся.