Ближний Восток

Дым над посольством США в Кувейте, сообщается о нескольких разбившихся американских самолетах

США
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 10:07 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 10:20
Дым над посольством США в Кувейте, сообщается о нескольких разбившихся американских самолетах
AP Photo/Altaf Qadri

В Бахрейне и Кувейте звучат сирены из-за новых иранских воздушных атак. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о первом погибшем в результате ударов. Всего в арабских государствах Залива погибло по меньшей мере пять человек.

СМИ сообщают, что над посольством США в Кувейте поднимается столб дыма. Дипломатическая миссия призвала американских граждан воздержаться от посещения посольства, не выходить на улицы и найти укрытие как можно ниже и вдали от окон.

Согласно министерству обороны Кувейта, на территории эмирата потерпели крушение уже несколько американских военных самолетов. Все летчики уцелели. Подробности инцидентов не приводятся.

