"Аль-Маядин": Трамп намерен организовать встречу Нетаниягу и Ауна

Связанный с "Хизбаллой" ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что президент США Дональд Трамп намерен организовать встречу премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Ливана Жозефа Ауна.

Согласно источнику, встреча запланирована на 11 мая, она должна пройти в Белом доме. Также сообщается, что посольство США в Ливане оказывает давление с целью обеспечения проведения этих переговоров.