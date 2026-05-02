Ближний Восток

"Аль-Маядин": Трамп намерен организовать встречу Нетаниягу и Ауна

США
Ливан
Израиль
время публикации: 02 мая 2026 г., 08:19 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 08:23
Трамп намерен организовать встречу Нетаниягу и Ауна
AP Photo/Alex Brandon

Связанный с "Хизбаллой" ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил со ссылкой на дипломатический источник, что президент США Дональд Трамп намерен организовать встречу премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Ливана Жозефа Ауна.

Согласно источнику, встреча запланирована на 11 мая, она должна пройти в Белом доме. Также сообщается, что посольство США в Ливане оказывает давление с целью обеспечения проведения этих переговоров.

