Министр обороны Ирака: глава Пентагона предупредил о предстоящих операциях в регионе

Министр обороны Ирака Табит аль-Аббаси в телеинтервью сообщил, что с ним связался глава Пентагона Пит Хегсет через поверенного в делах США в Багдаде и предупредил о возможных предстоящих операциях США в регионе, попросив Багдад не допустить вмешательства шиитских вооруженных формирований.

Информация была опубликована багдадским корреспондентом выходящего в Лондоне саудовского издания "Аш-Шарк аль-Аусат" Хамзой Мустафой.

Пентагон эту информацию не комментирует.

Из сообщения неясно, идет ли речь о конкретных планах военного ведомства США или о гипотетической ситуации, в случае возникновения которой Вашингтон просит Багдад о принятии мер.