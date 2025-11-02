МИД Сирии: президент аш-Шараа в ближайший месяц посетит США

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани подтвердил, что президент Ахмад аш-Шараа в текущем месяце посетит с визитом Вашингтон. По его словам, главным вопросом на переговорах станет восстановление страны после гражданской войны.

Выступая на проходящем в столице Бахрейна "Манамском форуме", министр призвал международное сообщество полностью снять санкции с Сирии, поскольку это государство заинтересовано в сбалансированных отношениях со всеми странами.

Аш-Шараа станет первым сирийским президентом, прибывающим в США с официальным визитом с обретения независимости в 1946 году. Это станет его третьей встречей с президентом США Дональдом Трампом: первая состоялась в мае с Саудовской Аравии, вторая – в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН.