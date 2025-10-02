Арабские СМИ о "плане Трампа": ХАМАС хочет сам управлять Газой и не готов разоружаться

Судя по сообщениям в арабских СМИ, ХАМАС пытается скорректировать те положения плана Трампа, которые "ущемляют палестинские интересы".

Главным политическим требованием ХАМАСа является четкий график вывода израильских войск из сектора Газы. ХАМАС стремится гарантировать, что любой уход ЦАХАЛа будет окончательным и структурированным, а не просто паузой в боевых действиях, пишет "Аль-Арабия".

Также ХАМАС обеспокоен вопросом послевоенного управления Газой. План Трампа предусматривает создание "технократического, аполитичного палестинского комитета" под надзором международного органа, возглавляемого Трампом. ХАМАС категорически против такой международной администрации и настаивает, чтобы управление сектором осуществлялось исключительно палестинским комитетом.

Ряд источников, включая CNN Arabic, подчеркивают, что требование о разоружении является "красной линией", через которую ХАМАС не намерен переступать. Поскольку Израиль, в свою очередь, считает разоружение абсолютным условием для прекращения войны, этот пункт представляет собой главный камень преткновения.