30 декабря 2025
30 декабря 2025
Ближний Восток

Президентский совет Йемена объявил о разрыве с ОАЭ и введении военного положения

Саудовская Аравия
Йемен
ОАЭ
время публикации: 30 декабря 2025 г., 11:31 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 11:37
Президентский совет Йемена объявил о разрыве с ОАЭ и введении военного положения
AP Photo/Peter Dejong

Глава поддерживаемого Саудовской Аравией президентского совета Йемена Рашад аль-Алими сообщил о разрыве оборонительного соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и потребовал от ОАЭ в течение 24 часов вывести войска из йеменской территории.

Он также объявил о введении военного положения сроком на 90 дней для обеспечения безопасности и общественного порядка. Вводится 72-часовое воздушное, морское и сухопутное эмбарго на все порты и пограничные переходы по всей стране, вступающее в силу немедленно.

По сути, речь идет об окончательном крахе возглавляемой Саудовской Аравией и ОАЭ коалиции, которая вела совместные действия против поддерживаемых Ираном хуситов. Ранее Саудовская Аравия начала военную операцию против поддерживаемого ОАЭ "Южного переходного совета", атаковав суда с предназначенным для него оружием.

"Поддержка ОАЭ наступления сепаратистов в Йемене представляет угрозу для национальной безопасности королевства, а также безопасности и стабильности Йемена и всего региона. Шаги, предпринятые братскими Объединенными Арабскими Эмиратами, крайне опасны", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

