"Пехлеви, вернись": наследник иранского престола поддержал протесты в Тегеране

Сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана Реза Пехлеви опубликовал в социальных сетях видеообращение, в котором заявил о поддержке манифестаций в Иране, призвав соотечественников присоединиться к ним.

"Я приветствую вас, торговцы базаров и те, кто вышли на улицы. Пока режим сохраняет власть, экономическая ситуация продолжит ухудшаться. Пришло время настоящей солидарности. Я призываю всех выйти на улицы и поднять свой голос против системы", – сказал он.

Манифестации против снижения уровня жизни, начавшиеся в Тегеране 28 декабря, распространяются на другие города, приобретая политический характер. Их движущей силой стали торговцы, сыгравшие в 1979 году ключевую роль в свержении шаха – отца Резы Пехлеви.

Среди лозунгов, которые скандируют демонстранты сейчас, – "Смерть диктатору", "Хватит помогать Ливану и Газе", "Пехлеви, вернись".