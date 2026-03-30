ЦАХАЛ: в Бейруте разрушены более 100 высотных зданий, использовавшихся "Хизбаллой". Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что с начала войны ВВС Израиля разрушили более 100 высотных зданий в Бейруте, использовавшихся "Хизбаллой".

По данным военной разведки, в высотках, расположенных в центре жилых кварталов, располагались командные пункты и центры контроля, использовавшиеся для проведения операций против мирных жителей в Израиле и израильских военных.