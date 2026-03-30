30 марта 2026
последняя новость: 19:58
Ближний Восток

Ливанская армия: "Израиль впервые атаковал наши позиции, погиб военнослужащий"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 30 марта 2026 г., 19:13 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 19:16
Ливанская армия: "Израиль впервые атаковал наши позиции, погиб военнослужащий"
AP Photo/Mohammed Zaatari

Вооруженные силы Ливана сообщили, что в результате израильского удара по расположенному на юге страны контрольно-пропускному пункту погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

Согласно источнику в армии Ливана, с начала войны это первый израильский удар, нанесенный по армейским позициям.

Тем временем ливанское министерство здравоохранения публикует данные об убитых и раненых за время войны. По его данным, погибли 1247 человек, 3680 получили ранения. По ливанской статистике, 1,2 миллиона человек стали беженцами.

