Ливанская армия: "Израиль впервые атаковал наши позиции, погиб военнослужащий"

Вооруженные силы Ливана сообщили, что в результате израильского удара по расположенному на юге страны контрольно-пропускному пункту погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения.

Согласно источнику в армии Ливана, с начала войны это первый израильский удар, нанесенный по армейским позициям.

Тем временем ливанское министерство здравоохранения публикует данные об убитых и раненых за время войны. По его данным, погибли 1247 человек, 3680 получили ранения. По ливанской статистике, 1,2 миллиона человек стали беженцами.