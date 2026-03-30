Оппозиционный журналист публикует фото заседания правительства Ирана в подвале котельной
время публикации: 30 марта 2026 г., 19:58 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 20:06
Эмигрировавший из Ирана журналист Амир Фаршад Эбрагими публикует на своей странице в социальной сети X фотографию заседания иранского правительства, на котором присутствовал и президент Масуд Пезешкиан.
"Заседание продолжалось всего пару минут в подвале здания, месторасположение которого неизвестно. Все было завешено гардинами, потому что иначе бы увидели – это котельная. Просто сфотографировались и все", – пишет он.