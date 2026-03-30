ЦАХАЛ ликвидировал в Бейруте замкомандира "подразделения 1800" "Хизбаллы"
время публикации: 30 марта 2026 г., 19:38 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 19:38
В понедельник, 30 марта, в ходе удара ВВС ЦАХАЛа по Бейруту был ликвидирован Хамза Ибрагим Рахин – заместитель командира "подразделения 1800". Кроме того, убиты офицер по оперативным вопросам и рядовой боевик того же подразделения.
"Подразделение 1800" отвечает за координацию действий между "Хизбаллой" и палестинскими террористическими организациями в Ливане, Газе, Сирии, в Иудее и Самарии.
Рахин также руководил переброской боевиков для участия в боях против израильских сил на юге Ливана.