Папа Римский завершает визит в Турцию

Папа Римский Лев XIV в третий день своего визита в Турцию посетил Голубую мечеть в Стамбуле. В отличие от своих предшественников Бенедикта XVI и Франциска, он не стал в ней молиться, отклонив предложение имама.

"Понтифик посетил мечеть "в духе размышления и слушания, с глубоким уважением к месту и к вере тех, кто собирается здесь для молитвы", – сообщила пресс-служба Ватикана. СМИ также обращают внимания, что, прежде чем войти в мечеть, Папа снял обувь.

Турция стала первой страной, который глава католической церкви посетил после восшествия на престол. Визит, приуроченный к 1700-летию Никейского собора, проходит под знаком межконфессионального диалога.

Лев также посетил стамбульский собор Святого Георгия, встретившись с патриархом Константинопольским Варфоломеем и отслужил мессу на стамбульской Volkswagen Arena.

30 ноября Лев XIV прибудет в Ливан, где к его приезду приняты повышенные меры безопасности. Террористическая группировка "Хизбалла" призвала его выступить с осуждением "израильской агрессии".