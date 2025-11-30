x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 10:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 10:54
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Папа Римский завершает визит в Турцию

Турция
Христианство
время публикации: 30 ноября 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 10:26
Папа Римский завершает визит в Турцию
AP Photo/Emrah Gurel

Папа Римский Лев XIV в третий день своего визита в Турцию посетил Голубую мечеть в Стамбуле. В отличие от своих предшественников Бенедикта XVI и Франциска, он не стал в ней молиться, отклонив предложение имама.

"Понтифик посетил мечеть "в духе размышления и слушания, с глубоким уважением к месту и к вере тех, кто собирается здесь для молитвы", – сообщила пресс-служба Ватикана. СМИ также обращают внимания, что, прежде чем войти в мечеть, Папа снял обувь.

Турция стала первой страной, который глава католической церкви посетил после восшествия на престол. Визит, приуроченный к 1700-летию Никейского собора, проходит под знаком межконфессионального диалога.

Лев также посетил стамбульский собор Святого Георгия, встретившись с патриархом Константинопольским Варфоломеем и отслужил мессу на стамбульской Volkswagen Arena.

30 ноября Лев XIV прибудет в Ливан, где к его приезду приняты повышенные меры безопасности. Террористическая группировка "Хизбалла" призвала его выступить с осуждением "израильской агрессии".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 ноября 2025

Папа Римский отправился с визитом в Турцию и Ливан