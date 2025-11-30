AFP: Египет обучает полицейских для Газы, ЕС готов помочь, Израиль против

Египет проводит масштабную программу подготовки палестинских полицейских для возможной службы в секторе Газы после окончания войны, пишет агентство AFP со ссылкой на палестинских и египетских официальных лиц.

По данным AFP, первая группа – более 500 человек – прошла обучение в Каире еще в марте. С сентября двухмесячные курсы возобновились, в Египет прибывают новые группы рекрутов. Планируется подготовить в Египте до 5000 полицейских для Газы. Все участники программы родом из Газы. Ожидается, что оплачивать их службу будет Палестинская администрация в Рамалле.

За координацию с Египтом программы подготовки полицейских кадров для Газы отвечает министр внутренних дел Палестинской администрации Зияд Хаб ар-Рих.

В публикации AFP также упомянуто о планах Европейского союза обучить до 3000 палестинских полицейских в Газе по модели уже действующей миссии по подготовке полиции на Западном берегу, финансируемой ЕС с 2006 года (бюджет составляет около 13 млн евро в год).

В общей сложности, Египет и ЕС рассчитывают подготовить и вооружить до 10000 полицейских для Газы.

Однако планы Египта и ЕС не согласуются с планами Израиля. Правительство Биньямина Нетаниягу выступает против участия не только ХАМАСа, но и ПА в управлении Газой после войны.

В августе 2025 года, еще до вступления в силу соглашения о прекращении огня в Газе, американское издание The Wall Street Journal писало, что Египет начал подготовку "палестинских сил безопасности", которые, по замыслу Каира, смогут после завершения войны взять под свой контроль и обеспечить порядок в секторе Газы под контролем Палестинской администрации. В публикации говорилось, что на данном этапе подготовку в Египте проходят сотни рекрутов, в основном из структур правоохранительных органов ПА. В итоге планируется сформировать полицейскую структуру численностью до 10 тысяч человек. Причем около 5000 рекрутов должны были приступить к тренировкам в Египте после достижения соглашения о прекращении огня в Газе.