КСИР захватил танкер в Ормузском проливе

Иранский Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера с контрабандным топливом. Судно шло под флагом Эсватини – бывшего Свазиленда.

"После операции корабль с 350000 литров контрабандного топлива был направлен в порт Бушера. На его борту находится 13 членов экипажа – граждан Индии и одной из соседних с Ираном стран", – говорится в сообщении.

Напомним: 14 ноября КСИР захватил нефтяной танкер Talara, следовавший из ОАЭ в Сингапур под флагом Маршалловых островов. Иран утверждал, что на его борту находится несанкционированный груз. Через несколько дней танкер и его экипаж были освобождены.