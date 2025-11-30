x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 15:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 15:08
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

КСИР захватил танкер в Ормузском проливе

Иран
КСИР
время публикации: 30 ноября 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 14:29
КСИР захватил танкер в Ормузском проливе
U.S. Navy via AP

Иранский Корпус стражей Исламской революции сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера с контрабандным топливом. Судно шло под флагом Эсватини – бывшего Свазиленда.

"После операции корабль с 350000 литров контрабандного топлива был направлен в порт Бушера. На его борту находится 13 членов экипажа – граждан Индии и одной из соседних с Ираном стран", – говорится в сообщении.

Напомним: 14 ноября КСИР захватил нефтяной танкер Talara, следовавший из ОАЭ в Сингапур под флагом Маршалловых островов. Иран утверждал, что на его борту находится несанкционированный груз. Через несколько дней танкер и его экипаж были освобождены.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 ноября 2025

Иран освободил захваченный в Ормузском проливе танкер Talara
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 ноября 2025

Иран подтвердил, что танкер в Ормузском проливе захвачен силами КСИР
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 16 июля 2025

Иран захватил танкер, обвинив экипаж в контрабанде топлива