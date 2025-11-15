Иран подтвердил, что танкер в Ормузском проливе захвачен силами КСИР

Иран подтверждает, что силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватил в водах Ормузского пролива нефтяной танкер Talara, следовавший под флагом Маршалловых островов и направлявшийся в Сингапур.

Иран утверждает, что "танкер нарушил правила, поскольку перевозил несанкционированный груз".

Никакой дополнительной информации не предоставлено.

Задержание танкера было зафиксировано американским разведывательным беспилотником MQ-4C Triton, который несколько часов кружил над районом, где находился танкер. Частная охранная компания Ambrey сообщила, что в Ормузском проливе танкер был перехвачен тремя небольшими катерами, после чего резко сменил курс.