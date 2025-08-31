Йеменские СМИ: министр здравоохранения хуситов умер от ранений после удара ВВС Израиля

Оппозиционное йеменское издание Defense Line сообщило о смерти ещё одного члена правительства, сформированного движением "Ансар Аллах".

По информации издания, министр здравоохранения и окружающей среды в правительстве хуситов Али Абдул Карим Али Шайбан был тяжело ранен во время израильского удара 28 августа. Три дня он находился в реанимации, но врачи не смогли его спасти.

Ранее йеменские СМИ сообщили о гибели Ахмада Галеба ар-Рахауи, занимавшего пост премьер-министра правительства хуситов.