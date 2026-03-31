31 марта 2026
Ближний Восток

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение перед атакой объектов "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 31 марта 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 16:21
Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута Аль-Губайри перед новыми ударами по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

ЦАХАЛ опубликовал карту с отмеченным на ней домом, заявив, что этот объект используется "Хизбаллой".

"Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких немедленно покиньте здание и соседние с ним дома, отойдите на расстояние не менее 300 метров", – говорится в сообщении.

