ЦАХАЛ опубликовал предупреждение перед атакой объектов "Хизбаллы" в южном пригороде Бейрута
время публикации: 31 марта 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 16:21
Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке опубликовала экстренное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута Аль-Губайри перед новыми ударами по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".
ЦАХАЛ опубликовал карту с отмеченным на ней домом, заявив, что этот объект используется "Хизбаллой".
"Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких немедленно покиньте здание и соседние с ним дома, отойдите на расстояние не менее 300 метров", – говорится в сообщении.