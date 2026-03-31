31 марта 2026
последняя новость: 00:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

На западе Ирака атакована база "Аль-Хашд аш-Шааби"

Война с Ираном
Ирак
время публикации: 31 марта 2026 г., 00:32 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 00:35
AP Photo/Hadi Mizban

После полуночи поступили сообщения о взрывах в провинции Анбар, на западе Ирака. Судя по имеющимся данным, была атакована база проиранских шиитских боевиков из группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".

Арабские СМИ сообщают о не менее четырех авиаударов. Судя по имеющимся сведениям, атакованы склады боеприпасов.

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – шиитская организация в Ираке, активно поддерживающая режим аятолл в Иране. Боевики этой группировки активно действуют, прежде всего, против американских сил в Ираке.

За последние недели армия США ликвидировала многих лидеров этой группировки, причастной к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке.

