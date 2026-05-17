Антимонопольное управление проверяет синхронное повышение цен продовольственными компаниями

Антимонопольное управление Израиля проверяет обстоятельства повышения цен крупными продовольственными компаниями, сообщает The Marker. По сведениям издания, регулятор обратил внимание на то, что несколько поставщиков и производителей объявили о подорожании товаров один за другим, что может указывать на параллельное поведение на рынке.

На данном этапе речь идет о проверке, а не о расследовании и не о предъявлении претензий конкретным компаниям, отмечается в публикации.

В последние месяцы израильские потребители столкнулись с новой волной подорожаний продуктов питания и товаров повседневного спроса. Антимонопольное управление изучает, были ли решения компаний самостоятельными или рынок двигался синхронно под влиянием ограниченной конкуренции.