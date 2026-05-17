17 мая 2026
Экономика

Антимонопольное управление проверяет синхронное повышение цен продовольственными компаниями

время публикации: 17 мая 2026 г., 07:57 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 08:23
Антимонопольное управление Израиля проверяет обстоятельства повышения цен крупными продовольственными компаниями, сообщает The Marker. По сведениям издания, регулятор обратил внимание на то, что несколько поставщиков и производителей объявили о подорожании товаров один за другим, что может указывать на параллельное поведение на рынке.

На данном этапе речь идет о проверке, а не о расследовании и не о предъявлении претензий конкретным компаниям, отмечается в публикации.

В последние месяцы израильские потребители столкнулись с новой волной подорожаний продуктов питания и товаров повседневного спроса. Антимонопольное управление изучает, были ли решения компаний самостоятельными или рынок двигался синхронно под влиянием ограниченной конкуренции.

