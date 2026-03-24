Ликвидирован один из лидеров проиранской группировки "Аль-Хашд аш-Шааби"

Подтверждена гибель Саада Дауи аль-Байджи – командующего операциями в Анбаре шиитского проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Объявлено, что он был убит вместе с членами своего штаба в результате американского авиаудара.

Информация распространена представителями "Аль-Хашд аш-Шааби".

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – шиитская организация в Ираке, активно поддерживающая режим аятолл в Иране. Боевики этой группировки активно действуют, прежде всего, против американских сил в Ираке.