x
26 марта 2026
|
последняя новость: 01:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 марта 2026
|
26 марта 2026
|
последняя новость: 01:52
26 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

На западе Ирака атакована база "Аль-Хашд аш-Шааби"

Ирак
Война с Ираном
время публикации: 26 марта 2026 г., 00:49 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 00:52
На западе Ирака атакована база "Аль-Хашд аш-Шааби"
AP Photo/Hadi Mizban

После полуночи поступили сообщения о взрывах в провинции Анбар, на западе Ирака. Судя по имеющимся данным, была атакована база проиранских шиитских боевиков из группировки "Аль-Хашд аш-Шааби".

"Аль-Хашд аш-Шааби" ("Силы народной мобилизации") – шиитская организация в Ираке, активно поддерживающая режим аятолл в Иране. Боевики этой группировки активно действуют, прежде всего, против американских сил в Ираке.

За последние недели армия США ликвидировала многих лидеров этой группировки, причастной к ударам по американским объектам на Ближнем Востоке.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook