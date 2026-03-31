Иран: лауреат Нобелевской премии Наргес Мохаммади перенесла в тюрьме сердечный приступ

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади, арестованная в Иране в декабре 2025 года и приговоренная к длительному тюремному сроку, находится в критическом состоянии после сердечного приступа, ей отказано в доступе к специализированной медицинской помощи, сообщила организация Narges Foundation.

Фонд сообщил, что иранские власти отказались перевести Мохаммади в больницу или разрешить ей пройти обследование у специалиста, несмотря на сообщения о сильных болях в груди, потере сознания и рекомендации врачей о срочной ангиографии.