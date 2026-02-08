x
08 февраля 2026


последняя новость: 01:55
Ближний Восток

Лауреат Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади приговорена в Иране к дополнительному сроку

Иран
время публикации: 08 февраля 2026 г., 23:51 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 23:51
Наргес Мохаммади
AP Photo /Vahid Salemi

Революционный суд в Мешхеде приговорил Наргес Мохаммади, лауреата Нобелевской премии мира 2023 года, к дополнительным семи годам заключения, а также внутренней ссылке в город Хосф.

Ее адвокат Мостафа Нили сообщил, что правозащитнице дали шесть лет тюрьмы по обвинению в "сборе информации и сговоре" и еще полтора года "за пропаганду". Ей также на два года запретили выезд из страны и приговорили к внутренней ссылке в город Хосф.

Правозащитница была арестована 12 декабря 2025 года в Мешхеде вместе с другими активистами после церемонии памяти правозащитника Хосрова Аликорди.

53-летняя Мохаммади после ареста в ноябре 2021 года приступила к отбыванию наказания по нескольким приговорам общим сроком 13 лет и 9 месяцев. В декабре 2024 года она была временно освобождена из тюрьмы по медицинским показаниям на три недели, но под давлением западных стран почти год оставалась на свободе.

Ближний Восток
