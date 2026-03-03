Катарский МИД: между Катаром и Ираном отсутствуют какие-либо контакты

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что в настоящее время между Катаром и Ираном отсутствуют какие-либо контакты. Он также сообщил, что Исламская республика не уведомляла Катар о готовящихся ракетных ударах и атаках беспилотников.

Аль-Ансари подчеркнул, что попытки вынудить стороны вернуться к переговорам путем давления на страны Персидского залива обречены на провал.

По словам Аль-Ансари, Иран предпринял попытку атаковать международный аэропорт Хамад в Дохе, однако она не увенчалась успехом — все атаки были перехвачены.

Он также отметил, что два иранских самолета Су-24, сбитых Катаром 2 марта, направлялись в сторону Дохи и получили предупреждение перед тем, как были уничтожены.