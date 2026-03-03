x
03 марта 2026
|
последняя новость: 15:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 марта 2026
|
03 марта 2026
|
последняя новость: 15:22
03 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Катарский МИД: между Катаром и Ираном отсутствуют какие-либо контакты

Война с Ираном
Иран
Катар
время публикации: 03 марта 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 14:06
Катарский МИД: между Катаром и Ираном отсутствуют какие-либо контакты
Фото: пресс-служба МИДа Катара

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что в настоящее время между Катаром и Ираном отсутствуют какие-либо контакты. Он также сообщил, что Исламская республика не уведомляла Катар о готовящихся ракетных ударах и атаках беспилотников.

Аль-Ансари подчеркнул, что попытки вынудить стороны вернуться к переговорам путем давления на страны Персидского залива обречены на провал.

По словам Аль-Ансари, Иран предпринял попытку атаковать международный аэропорт Хамад в Дохе, однако она не увенчалась успехом — все атаки были перехвачены.

Он также отметил, что два иранских самолета Су-24, сбитых Катаром 2 марта, направлялись в сторону Дохи и получили предупреждение перед тем, как были уничтожены.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Иран атаковал объекты энергетической инфраструктуры Катара
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Дым над посольством США в Кувейте, сообщается о нескольких разбившихся американских самолетах