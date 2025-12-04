Ирак отказался от решения внести "Хизбаллу" и хуситов в список террористических организаций

Правительство Ирака пересмотрело решение признать "Хизбаллу" и хуситов террористическими группировками. В разъяснении говорится, что ограничения были направлены в первую очередь против организаций, связанных с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

"В заявление будут внесены поправки, и те, кто не связан с "Аль-Каедой" и ИГ", – сообщила комиссия по борьбе с финансированием террора.

Отметим, что Ирак, значительную часть населения которого составляют шииты, является ареной геополитического противостояния США и Ирана. Хуситы и "Хизбалла", – часть созданной иранским режимом террористической сети. В нее входит и группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", включенная в состав вооруженных сил Ирака.