04 декабря 2025
последняя новость: 12:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 12:32
Ближний Восток

Ирак объявил "Хизбаллу" и хуситов террористическими группировками

США
Хуситы
Хизбалла
Ирак
время публикации: 04 декабря 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 12:24
Ирак объявил "Хизбаллу" и хуситов террористическими группировками
AP Photo/Alex Brandon

Правительство Ирака официально объявило "Хизбаллу" и йеменских хуситов террористическими группировками, распорядившись о замораживании всех их финансовых авуаров в стране. Решение опубликовано в правительственном вестнике, что необходимо для его вступления в силу.

Официальный источник в беседе с изданием "Аль-Араби аль-Джадид" признал, что причина решения – необходимость соответствия требованиям министерства финансов США. Противном случае против экономических институтов Ирака, в том числе Центрального банка, были бы введены санкции.

Отметим, что Ирак, значительную часть населения которого составляют шииты, является ареной геополитического противостояния США и Ирана. Хуситы и "Хизбалла", – часть созданной иранским режимом террористической сети. В нее входит и группировка "Аль-Хашд аш-Шааби", включенная в состав вооруженных сил Ирака.

Ближний Восток
