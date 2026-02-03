Axios: Иран потребовал изменить место проведения переговоров и их формат

Издание Axios со ссылкой на два американских источника написало, что Иран потребовал перенести переговоры, которые должны состояться в ближайшую пятницу, из Стамбула в Оман, а также изменить сам формат переговоров.

Журналист Барак Равид отмечает, что новые требования Ирана, а также два инцидента в Персидском заливе и Аравийском море, могут подтолкнуть президента к отказу от попытки дипломатического урегулирования ситуации.

Согласно источникам Axios, иранцы не хотят, чтобы в переговорах участвовали другие страны региона и хотели бы провести переговоры тет-а-тет с американцами. Источники полагают, что это связано с тем, что иранцы хотят ограничиться обсуждением ядерной программы, и не затрагивать ракетную программу или поддержку иранских прокси в регионе.