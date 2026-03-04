Предотвращена попытка иранского удара по объекту саудовской энергетической инфраструктуры

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о предотвращении удара иранских беспилотников по нефтеперерабатывающему предприятию, расположенному в городе Рас-Таннура, на саудовском побережье Персидского залива.

Как сообщается, БПЛА были перехвачены, ущерб нанесен не был. Напомним, что 2 марта Ирану удалось нанести предприятию ущерб. Возник пожар, который был потушен, комплекс был эвакуирован.

Рас-Таннура – важнейший центр энергетической отрасли Саудовской Аравии. Здесь расположено множество предприятий и нефтеналивной терминал, по которому экспортируется нефть с расположенных на востоке королевства месторождений.

Утром 4 марта Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), которое следит за безопасностью на море, сообщило об инциденте с судном у берегов ОАЭ.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 7 морских милях к востоку от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Капитан сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд, повредивший стальную обшивку", – говорится в предупреждении UKMTO.