04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
04 марта 2026
04 марта 2026
04 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Предотвращена попытка иранского удара по объекту саудовской энергетической инфраструктуры

Саудовская Аравия
Иран
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 12:39 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:40
Предотвращена попытка иранского удара по объекту саудовской энергетической инфраструктуры
AP Photo/Amr Nabil

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о предотвращении удара иранских беспилотников по нефтеперерабатывающему предприятию, расположенному в городе Рас-Таннура, на саудовском побережье Персидского залива.

Как сообщается, БПЛА были перехвачены, ущерб нанесен не был. Напомним, что 2 марта Ирану удалось нанести предприятию ущерб. Возник пожар, который был потушен, комплекс был эвакуирован.

Рас-Таннура – важнейший центр энергетической отрасли Саудовской Аравии. Здесь расположено множество предприятий и нефтеналивной терминал, по которому экспортируется нефть с расположенных на востоке королевства месторождений.

Утром 4 марта Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), которое следит за безопасностью на море, сообщило об инциденте с судном у берегов ОАЭ.

"UKMTO получило сообщение об инциденте в 7 морских милях к востоку от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Капитан сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд, повредивший стальную обшивку", – говорится в предупреждении UKMTO.

Ближний Восток
